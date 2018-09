Im Schrank versteckt

18.09.2018 Bremen. Drei Goldbarren hat ein Bremer in einem alten Küchenschrank gefunden, den er bei einer Möbelbörse gekauft hatte. Der ehrliche Finder brachte die Barren in ein Fundbüro - und darf sich nun über einen hohen Finderlohn freuen.

Ein Mann aus Bremen hat in einem alten Küchenschrank drei Goldbarren gefunden und sie zum Fundbüro gebracht. Der Finder hatte den Schrank zuvor bei einer Möbelbörse erstanden, wie eine Sprecherin des Innensenators der Hansestadt am Dienstag sagte. Die Barren - insgesamt 2,5 Kilogramm Gold - lagen vermutlich seit Jahrzehnten in einem Umschlag versteckt an der Rückwand einer Schublade. Sie haben derzeit einen geschätzten Wert von rund 83.500 Euro - laut Senat beträgt der Finderlohn deshalb nun rund 2500 Euro.

Der Finder hatte das Gold schon im August zum Fundbüro gebracht. Mit Hilfe der Polizei wurde inzwischen die Herkunft der Barren geklärt. Der Küchenschrank hatte einem Senioren gehört, der im vergangenen März gestorben war. Der Haushalt war anschließend aufgelöst worden. Der verstorbene Bremer galt als vermögend und hatte sein Leben lang in dem Haus gewohnt. (dpa)