Braunkohlegegner vor Gericht: Identität nicht bekannt

Eine Angeklagte wird in den Gerichtssaal des Amtsgerichts Kerpen geführt.

15.03.2018 Kerpen. Wieder stehen Aktivisten vom Braunkohletagebau Hambach in Kerpen vor Gericht. Aber zum ersten Mal wissen die Richter nicht, mit wem sie es zu tun haben. Die jungen Leute verweigern Angaben zur Identität.

Vor dem Amtsgericht Kerpen hat am Donnerstag ein Verfahren gegen vier Braunkohlegegner vom Tagebau Hambach begonnen, deren Identität nicht bekannt ist. Sie sollen sich aus Protest gegen weitere Rodungen im Hambacher Wald an Holzkonstruktionen angekettet oder sich in einem Erdloch verschanzt haben. Nach Gerichtsangaben wird ihnen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Das Gericht kennt weder Namen, Alter, noch Nationalität oder Anschrift der Angeklagten. Seit der Festnahme im Januar verweigern sie Angaben zu ihrer Identität, wie das Amtsgericht mitteilte. Bei der Festnahme hatten sie nach Polizeiangaben sogar Handflächen und Fingerkuppen so verklebt, dass keine Fingerabdrücke genommen werden konnten. (dpa)