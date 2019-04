Tweet geht viral

Bonn. Einfach mal im Pool entspannen: Das wollte wohl ein Braunbär in Kanada. Er brach in einen Garten ein und nutzte dessen Terassen-Pool. Eine kanadische Studentin postete Bilder davon auf Twitter.

Von Stephan Werschkull, 04.04.2019

Wenn ein Braunbär im eigenen Garten auftaucht, ist das keine Alltäglichkeit. Eine kanadische Studentin hat genau das fotografiert und auf Twitter geteilt. Zu sehen ist ein Braunbär, der erst die Abdeckung des Pools umklappt und sich einmal umschaut, bevor er sich ein Bad genehmigt.

Die Netzgemeinde erfreut sich am badenden Bären. Der Tweet der kanadischen Studentin, die sich auf Twitter "Dirt Road Queen" nennt, wurde mehr als 100.000 Mal retweetet und hat mehr als 420.000 Likes bekommen. Einige Benutzer bewunderten, wie fotogen der Bär sich präsentierte und zogen Vergleiche zu Bildern von Prominenten. Andere erklärten, wären sie von dem Braunbären besucht worden, hätten sie für ihn ein Steak oder etwas Fisch auf den Grill geworfen.

The most important thing you’ll see today pic.twitter.com/3PY6tPj5Ls