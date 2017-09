Selfie über den Wolken

Bonn. Im Flugzeug mal ganz entspannt das Fenster öffnen und mit dem Selfie-Stick ein Foto schießen. Klingt verlockend, aber doch unwirklich. Aber ein brasilianischer Flugzeugführer tut genau das.

Von Jana Henseler, 14.09.2017

"Pilotganso" nennt er sich in dem sozialen Netzwerk Instagram, in dem er tausende Menschen staunen lässt. Aber keine Sorge: Diese Fotos sind nicht echt. Der junge Mann lehnt sich nicht weit aus dem Fenster, während er die Maschine lenkt. Das schreibt er auch deutlich unter seine Fotos, um Verwirrungen schnell aus dem Weg zu räumen.

Mithilfe des Bearbeitungsprogramms Photoshop bastelt er sich beispielsweise vor die Skyline New Yorks oder Rio de Janeiros.

Einige der kommentierenden User scheinen den Hinweis "Photoshop mode ON" aber zu übersehen und machen sich Sorgen um ihn. Sie schreiben beispielsweise: "Du könntest gefeuert werden!" oder "Bist du noch Pilot?". Andere dagegen sind amüsiert: "Wer hat das Foto gemacht??? Superman???" fragt einer auf einem Bild ohne Selfie-Stick.

E o escritório hoje estava assim,.... Em cima das nuvens!!! Photoshop mode ON Ein Beitrag geteilt von PilotGanso (@pilotganso) am 24. Nov 2015 um 13:15 Uhr

Zu den bearbeiteten Fotos haben die User unterschiedliche Meinungen. Einigen fällt die Spiegelung der Sonnenbrille und das fehlen des One World Trade Centers in New York auf. Sie finden die Fotos nicht gut. Aber mehr als 75.000 Abonnenten folgen Pilotganso bislang auf seinem Weg durch die Welt. Sein erfolgreichstes Foto wurde fast 68.000 Mal mit "Gefällt mir" markiert.