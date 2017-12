Ein Löschfahrzeug steht in Nebelschwaden getaucht in einer Garage.

25.12.2017 Siegen. Beim Brand in einem Wohnhaus in Siegen haben sechs Menschen leichte Rauchgasverletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen habe am Montagnachmittag im Keller Wäsche gebrannt, teilte die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mit. In der städtischen Unterkunft hielten sich zu diesem Zeitpunkt 13 Menschen auf. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.