Brandschutzmängel: Drei Gebäude mit 22 Wohnungen geräumt

21.07.2017 Duisburg. Wegen mangelnden Brandschutzes hat die Stadt Duisburg in einer Hochhaussiedlung drei Gebäude vorübergehend räumen lassen. Von der Sicherheitsmaßnahme, die bereits vor einigen Tagen stattfand, waren rund 100 Personen betroffen, die in 22 Wohnungen lebten.

Zuvor hatte die Feuerwehr bei einer Übung schwere bauliche Mängel festgestellt. So waren unter anderem die Versorgungsschächte in den Wohnungen bei Bauarbeiten geöffnet, aber nicht wieder fachgerecht verschlossen worden. "Im Brandfall wäre mit einem Rauch- und Feuerüberschlag zu rechnen", sagte ein Stadtsprecher am Freitag.

Außerdem waren die Feuerlöscher im Keller unzugänglich und die Einspeisungen für Löschwasser nicht erreichbar. Der Eigentümer muss die Mängel nun beheben. Viele Familien kamen bei Bekannten unter. Einige zogen in städtische Ersatzunterkünfte. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.

In Wuppertal war Ende Juni ebenfalls aus feuerschutztechnischen Gründen ein Hochhaus mit 86 Wohnungen geräumt worden. (dpa)