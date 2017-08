Brandrauch zieht in Haus: Vier Bewohner in Klinik

26.08.2017 Wuppertal. Bei einem Brand in Wuppertal sind vier Hausbewohner verletzt worden. Sie erlitten leichte Rauchvergiftungen und kamen in eine Klinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Auf dem Hinterhof des Gebäudes war in der Nacht zum Samstag Sperrmüll in Brand geraten. Der Rauch zog über geöffnete Fenster in das Haus. Die Feuerwehr brachte alle Bewohner in Sicherheit. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Auch der Schaden stand noch nicht fest.