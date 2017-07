Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt

25.07.2017 Gelsenkirchen. Auf einem Schrottplatz in Gelsenkirchen ist eine Phosphorbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und die Feuerwehr sicherten sie am Montag, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Nach ihren Angaben trat aus einem Loch ein Teil des gefährlichen Inhalts aus. Die Bombe sei deshalb in einen speziellen Behälter mit Wasser gelegt worden. Weil daraufhin die Gefahr bestand, dass sich der Kampfstoff entzündet, füllte die Feuerwehr den Behälter mit Sand. Der Phosphor soll nun von Spezialisten entsorgt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Den Angaben nach gelang die Bombe vermutlich deshalb auf den Schrottplatz, weil sie einem alten Feuerlöscher geähnelt habe.