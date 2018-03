Brandanschlag auf Türkisch-Deutsches Vereinsgebäude

11.03.2018 Meschede. Auf das Domizil eines Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins im sauerländischen Meschede ist am frühen Sonntagmorgen ein Brandanschlag verübt worden. Drei Molotow-Cocktails wurden nach Polizeiangaben gegen die Fassade des Hauses geworfen. Die Ermittler gehen von einem Brandanschlag auf das Gebäude aus. Vor dem Haus brannte eine Wiese. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand noch eine Böschung in Flammen. Zum möglichen Tatmotiv machte die Polizei am Sonntag keine Angaben.