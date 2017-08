Brand von Kinderwagen entstand wohl fahrlässig

10.08.2017 Mönchengladbach. Nach dem Brand eines Kinderwagens in einem Hausflur in Mönchengladbach geht die Polizei zunächst nicht von Brandstiftung aus. Dafür gebe es bislang keine Hinweise, sagte ein Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. Die Ermittler sprachen von einer fahrlässigen Brandlegung. Es sei etwa denkbar, dass jemand eine brennende Zigarette weggeworfen hätte. Der Kinderwagen war am Mittwochabend in der sechsten Etage im Treppenhaus eines Wohnhauses in Brand geraten. Mit einem Wassereimer gelang es Bewohnern, das Feuer zu löschen. Sechs Menschen wurden durch Rauchvergiftungen leicht verletzt.