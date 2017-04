Brand in ehemaligem Krankenhaus in Mönchengladbach

15.04.2017 Mönchengladbach. In einem leerstehenden Krankenhaus auf dem ehemaligen britischen Militärgelände in Mönchengladbach ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sollten den ganzen Tag dauern, berichtete die Feuerwehr. Rund 75 Männer seien dabei im Einsatz. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, auch wenn die Feuerwehr wegen der starken Rauchentwicklung kurzzeitig eine Warnmeldung herausgegeben hatte. Da das Gebäude an mehreren Stellen lichterloh brannte, geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Die Polizei ermittelt.