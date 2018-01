Brand in Wohnhaus in Rheine: Zwölf Verletzte

21.01.2018 Rheine. Bei einem Wohnhausbrand in Rheine im Münsterland sind zwölf Menschen verletzt worden. Die Polizei sprach von fünf schwer verletzten Bewohnern - darunter auch ein elfjähriges Kind - und sieben Leichtverletzten. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an und löschten die Flammen. Am Montag solle ein Gutachter die Brandursache klären, sagte ein Sprecher der Polizei.