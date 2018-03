Brand in Wohnhaus: Frau gestorben

06.03.2018 Bergkamen. Nach einem Wohnungsbrand in Bergkamen (Kreis Unna) ist eine 69 Jahre alte Frau gestorben. Ein Ersthelfer habe sie am Dienstagabend aus ihrer Wohnung gezogen, berichtete ein Polizeisprecher. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um sie. Das Leben der Frau hätten sie aber nicht mehr retten können. Weshalb die 69-Jährige starb, werde nun untersucht, sagte der Sprecher. Der Ersthelfer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb das Feuer in der Wohnung ausbrach, stand am Abend zunächst nicht fest. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf einen fünfstelligen Euro-Wert. Zuvor hatte etwa der "Westfälischer Anzeiger" darüber berichtet.