Brand in Tiefgarage: Feuerwehr rettet Bewohner

19.07.2017 Erkrath. Der Brand eines Fahrzeugs in einer Tiefgarage in Erkrath (Kreis Mettmann) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am späten Dienstagabend in dem dreistöckigen Parkplatzdeck unter einer Hochhausanlage aus. Es bildete sich starker Rauch. Die Feuerwehr brachte mehrere Bewohner in Sicherheit, die noch versucht hatten, ihre Fahrzeuge aus der brennenden Garage zu retten. Verletzt wurde niemand. Weshalb das Fahrzeug in Brand geriet, ist bisher unklar. Die Feuerwehr war mit 82 Einsatzkräften und 22 Fahrzeugen vor Ort.