Brand in Mehrfamilienhaus in Castrop-Rauxel

11.03.2018 Castrop-Rauxel. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) gab es in der Nacht zum Sonntag 12 Verletzte durch Rauchgas. Einer der Betroffenen sei schwer verletzt worden und musste ins Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. Die 26 Bewohner mussten das Haus verlassen. Warum es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr rückte an, der Brand war nach gut zwei Stunden gelöscht.