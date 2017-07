Brand in Mehrfamilienhaus

19.07.2017 Bonn. Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bonn sind am Mittwochabend sieben Menschen verletzt worden. In dem Haus im Stadtteil Tannenbusch war im Keller ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort stand unter anderem ein Motorroller in Flammen. Der Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus. Die Einsatzkräfte brachten neun Bewohner in Sicherheit, sieben kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus - darunter eine 14-Jährige. 80 Einsatzkräfte konnten das Feuer schließlich löschen. Den Rauch bliesen sie mit Lüftern aus dem Gebäude.