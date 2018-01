Brand in Lagerhalle: Löscharbeiten dauern weiter an

26.01.2018 Saerbeck. Die Nachlöscharbeiten in einer Lagerhalle in Saerbeck im Münsterland sind in der Nacht zu Freitag weitergegangen. Noch in den frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Glutnester zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Steinfurt am Freitag. Wie lange die Arbeiten noch andauern, sei nicht abzusehen. Zeitweise waren 350 Einsatzkräfte mit dem Löschen des am Donnerstagmorgen ausgebrochenen Feuers beschäftigt. In der etwa 5000 Quadratmeter große Halle lagerten Kunststoffe. Die Brandursache wird noch ermittelt.