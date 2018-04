Brand in Gartenbaubetrieb: Feuer nach Stunden gelöscht

28.04.2018 Tönisvorst. Ein Brand in einem Gartenbaubetrieb in Tönisvorst am Niederrhein hat in der Nacht zum Samstag einen großen Einsatz von Feuerwehren aus der Umgebung ausgelöst. 80 Helfer brachten die Flammen, die meterhoch aus einem Spänebunker schlugen, nach mehreren Stunden unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Wie hoch der entstandene Sachschaden war, wurde zunächst nicht bekannt. Auch die Brandursache war vorerst unklar. Die Helfer räumten den Spänebunker mit einem Radlader aus. Der Inhalt war nach Feuerwehrangaben zur Beschickung einer Biogasanlage vorgesehen.