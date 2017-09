Brand in Fabrik löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein Feuerwehrfahrzeug steht vor einem brennenden Werk in Plettenberg.

16.09.2017 Plettenberg. Bei einem Brand bei einem Automobilzulieferer in Plettenberg im Märkischen Kreis sind in der Nacht zum Samstag zwölf Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Großeinsatz waren neben rund 150 Feuerwehrmännern unter anderem auch Polizei, mehrere Rettungswagen, die Umweltbehörde und die Untere Wasserbehörde im Einsatz. Der Einsatz werde voraussichtlich noch Stunden dauern, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Wegen einer möglichen Gefahr durch Chemikalien im Bereich des Brandherds evakuierten die Einsatzkräfte das Firmengebäude sowie benachbarte Wohnhäuser.

Elf Mitarbeiter einer benachbarten Firma erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, lehnten eine Behandlung jedoch ab. Ein Feuerwehrmann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Dem Feuer sei ein Wasserrohrbuch in der Galvanisierungs-Halle des Betriebs vorausgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Möglicherweise habe sich das Wasser mit Chemikalien vermischt und so den Brand ausgelöst. (dpa)