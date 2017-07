Brand in Asylbewerberheim: Haftbefehl gegen einen Bewohner

19.07.2017 Unna. Einen Tag nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna hat sich ein 19-jähriger Bewohner bei der Polizei gestellt. Der Afghane gab zu, den Brand am Montag in seinem Zimmer gelegt zu haben und geflüchtet zu sein, teilte die Polizei mit. Zu seinem Motiv äußerte er sich nicht.

Laut Mitteilung der Polizei von Dienstag decken sich die Angaben des 19-Jährigen mit den Feststellungen eines Brandsachverständigen. Der Experte korrigierte die Schadenshöhe allerdings deutlich nach unten. Die Polizei war zuerst noch von mindestens 200 000 Euro ausgegangen, jetzt ist noch von einer fünfstelligen Summe die Rede. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Das Amtsgericht Unna hat Haftbefehl gegen den jungen Mann erlassen. (dpa)