Brand auf Gelsenkirchener Mülldeponie

11.03.2018 Gelsenkirchen. Ein Brand auf der zentralen Mülldeponie hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr in Gelsenkirchen in Atem gehalten. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von rund 200 Quadratmetern ausgebreitet. Bis über die Stadtgrenzen hinaus sei der Brand zu sehen gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Passanten hatten wegen des Feuerscheins und der Rauchentwicklung den Notruf alarmiert. Mit einem Großaufgebot löschte die Feuerwehr die Flammen und verhinderte die weitere Ausbreitung. Mitarbeiter der Deponie deckten die gelöschte Fläche mit Erde ab. Auch zwei Planierraupen und ein Kettenbagger kamen zum Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum Mittag hin.