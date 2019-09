Kampf gegen die Sucht

05.09.2019 New York. Hollywood-Star Brad Pitt kämpfte offenbar lange gegen Alkoholsucht. Jetzt äußerte er sich in der "New York Times" zu seiner "befreienden" Zeit bei den Anonymen Alkoholikern.

Hollywood-Star Brad Pitt (55) hat offen über sein früheres Alkoholproblem gesprochen. Er sei anderthalb Jahre zu den Anonymen Alkoholikern gegangen, sagte Pitt in einem bericht der "New York Times".

"Da sitzen all diese Männer um dich herum, offen und ehrlich auf eine Art und Weise, von der ich noch nie gehört hatte". Es sei ein sicherer Platz gewesen, in dem es wenig Verurteilung gab. Auch habe keiner aus der Gruppe Pitts Geschichten an die Medien verkauft. "Es war wirklich sehr befreiend, die eigenen hässlichen Seiten bloßzulegen. Das hat einen großen Wert." Über die Alkoholprobleme selbst sagte Pitt: "Ich hatte die Dinge so weit getrieben, wie ich es konnte, also habe ich meine Trinkberechtigung aufgehoben".

Im Herbst 2016 hatte Pitts Frau Angelina Jolie (44, "Maleficent 2") die Scheidung eingereicht, zwei Jahre nach ihrer Hochzeit und elf Jahre nach ihrem Kennenlernen am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith". Angeblicher Grund: Pitt soll im Sommer 2016 in betrunkenem Zustand eine Auseinandersetzung mit seinem Adoptivsohn Maddox gehabt haben. Pitt und Jolie haben drei adoptierte und drei leibliche Kinder. (dpa)