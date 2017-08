Brüderpaar aus dem Münsterland sammelt Opel-Oldtimer

27.08.2017 Vreden. Martin und Josef Degener haben eine der größten Opel-Sammlungen in privater Hand europaweit: Die Brüder aus dem Münsterland sammeln mit großem Einsatz Fahrzeuge des Rüsselsheimer Autobauers - und machen in ihrer Werkstatt alte Autos wieder flott. "Wenn ich aus vier Autos eins fertigmache, bin ich in meinem Element", sagt Martin Degener. Der 68-Jährige und sein 72 Jahre alter Bruder interessieren sich für Autos von den späten 40er bis zu den 80er Jahren. "Unser Interesse hört auf, wenn die Autos Plastikstoßstangen bekommen", sagt Josef Degener. Mit ihrer Sammelleidenschaft haben die Brüder Außergewöhnliches geschaffen, wie der Autobauer bestätigt: "Es ist europaweit eine der größten Opel-Sammlungen in privater Hand", sagt Uwe Mertin, Manager von Opel Classic und im Konzern zuständig für Automobilgeschichte.