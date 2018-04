Brückenabriss: Vollsperrung auf der A3 am Niederrhein

20.04.2018 Krefeld/Emmerich. Für einen Brückenabriss wird die A3 am Niederrhein zwischen den Anschlussstellen Elten und Emmerich am Wochenende voll gesperrt. Der Verkehr wird nach Angaben des Landesbetriebes Straßen.NRW von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr umgeleitet. Die 60 Jahre alte Brücke wird durch eine neue ersetzt. Für den Neubau wird der Autobahnabschnitt an zwei weiteren Wochenenden gesperrt. Die Kosten betragen 2,4 Millionen Euro.