Verbindung Stuttgart-Ankara

Stuttgart. Am Samstag strich Eurowings kurz vor dem geplanten Start einer Maschine in Stuttgart einen Flug in die Türkei. Im Netz kursieren nun Gerüchte, der Pilot wollte aus "Angst um sein Leben" nicht in das Land fliegen.

Von Anja Wollschlaeger, 25.07.2017

In den sozialen Medien kursieren zur Zeit Aufrufe an Deutsch-Türken, die Fluggesellschaft Eurowings zu meiden. Anlass ist ein annullierter Flug von Stuttgart nach Ankara. Dieser sollte laut Flugplan eigentlich am späten Samstagabend starten.

Die Airline nennt auf GA-Nachfrage eine Erkrankung des Piloten als Ursache: "Der Eurowings-Flug 4U2904, Stuttgart-Ankara, wurde am 22. Juli 2017 aufgrund einer Krankmeldung eines Piloten gestrichen. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Krankmeldung war es leider nicht möglich, einen Ersatzpiloten für diesen Flug zu aktivieren."

Über den Grund für den Ausfall gibt es jedoch auch andere Aussagen. Kurz vor 21 Uhr am Samstag wandte sich ein Passagier mit einem Facebook-Post an Eurowings. Er schreibt: "Aktuell am Flughafen Stuttgart. Der Flug um 22:30h nach Ankara wurde annuliert. Der Grund: Da der Pilot Angst hat, in die Türkei zu fliegen, hat er sich kurzfristig entschieden, Ankara nicht anzufliegen!! Es herrschen verständlicherweise hitzige Diskussionen mit der Fluggesellschaft, so dass die Polizei eingreifen muss!"

Auf diese Nachricht folgten empörte Kommentare und Boykottaufrufe. Der Post ist am Dienstag schon mehr als 2.000 mal geteilt worden und bekam mehr als 2.600 Kommentare. Laut Bundespolizei gab es am Schalter von Eurowings am Samstag aber keinen "Polizeieinsatz". Vielmehr seien die Beamten dort gewesen, um die aufgeladene Stimmung durch ihre Präsenz zu beruhigen.

So sagt ein Sprecher der Bundespolizei Stuttgart gegenüber dem GA: "Man kann sich ja vorstellen, dass unter den Passieren auch solche waren, die in ihren Jahrsurlaub starten wollten. Sie haben sich lange Zeit darauf gefreut. Wenn der Urlaub dann kurz vor Abflug gecancelt wird, kann die Stimmung schon einmal hochkochen." Standardmäßig seien die Beamten nach der Annulierung zum Schalter gegangen. Laut Flugplan soll am Mittwoch der nächste Flug von Stuttgart nach Ankara starten.

Aufgrund der kurzfristigen Erkrankung eines Crewmitglieds wurde der Flug annulliert. ➡ — Eurowings (@eurowings) 23. Juli 2017

Eurowings ist nach eigenen Angaben im gesamten Monat Juli bisher 55 mal in die Türkei geflogen. Bei Flug 4U2904 handelt es sich laut einer Pressesprecherin um "einen seltenen und mit Blick auf türkische Destinationen einzigen Flugausfall in diesem Zeitraum".

Dass die sitzengelassenen Passagiere unzufrieden sind, sieht wohl auch die Airline ein. In der schriftlichen Stellungnahme von Eurowings auf die Anfrage dieser Zeitung heißt es: "Wir entschuldigen uns bei unseren Passagieren für die Unannehmlichkeiten."