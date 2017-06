Beliebteste Reiseziele 2017

Bonn. In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien. Dann steigen viele ins Flugzeug oder Auto und machen sich auf den Weg in den Urlaub. Wohin zieht es die Bonner in diesem Jahr? Verschiedene Reiseanbieter haben ein Resümee gezogen.

Von Alexandra Mölleken, 20.06.2017

Tui zählt zu den größten deutschen Reiseveranstaltern. Auf Anfrage beim Bonner Tui-Reisebüro auf der Maximilianstraße in der Innenstadt nannte eine Mitarbeiterin die beliebtesten Reiseziele der Bonner. Auch unter den Bürgern der Stadt am Rhein liegt Spitzenreiter Spanien auf Platz eins.

Das Land im Süden Europas macht erneut auch das Rennen des deutschlandweiten Tui-Rankings. Ob Festland oder Inseln – die Sonne im Süden lockt viele in den wohlverdienten Sommerurlaub.

Ebenfalls gerne bereist werden sämtliche Ziele, die von Bonn aus mit dem Auto erreichbar sind. Insbesondere der Urlaub im eigenen Land ist beliebt. Viele bleiben also einfach in Deutschland und verbringen ein paar Wochen an Nord- oder Ostsee und in den Bergen. Auch Belgien, die Niederlande und Frankreich zählen zu den Top-Reisezielen der Bonner, da diese auch mit dem Auto erreichbar sind.

Lieblings-Reiseziele der Bonner Platz 4 Griechenland

Platz 3 Benelux-Länder

Platz 2 Deutschland

Platz 1 Spanien

Auf dem darauffolgenden Platz der Bonner Urlauber liegt Griechenland, beliebt sind dort Kreta, Kos und Rhodos. Somit wechseln sich Deutschland und Griechenland im Deutschland-Bonn-Vegleich ab. Ziele wie Tunesien und Ägypten, die vor einiger Zeit als sehr beliebte Urlaubsziele galten, stehen so gut wie gar nicht mehr im Kurs und werden von den meisten Urlaubern gemieden.

Deutschlandweiter Vergleich

Deutschlandweit liegt Griechenland sogar auf Platz zwei, gefolgt von Deutschland und Italien auf Platz drei. Die Türkei schafft es nur noch auf den fünften Platz und ist damit im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze abgestiegen.

Auch das Fernreiseziel USA – nach Tui-Zählung auf Platz vier – lockt in den Ferien viele Reisebegeisterte. Auf den darauffolgenden Rängen stehen Österreich, Portugal, Bulgarien, Kanada und Kroatien. Kanada ist neu in den Top-Zehn des Tui-Rankings, das Aufschluss über deutsche Touristen, die ihren Urlaub bei einem Reiseveranstalter buchen, gibt.

Die beliebtesten Reiseziele bei momondo

Die Reise-Suchmaschine momondo hat in einer aktuellen Auswertung ihrer Daten fünf Top-Reiseziele der Deutschen gekürt, die über den Anbieter nach ihren Sommerurlaub gesucht haben. Im Rahmen der Studie wurden zwischen Januar 2016 und März 2017 über 400 Millionen Suchanfragen ausgewertet und über 23.000 Menschen, davon knapp 1.000 Deutsche, befragt.

Laut dieser Studie zieht es fast die Hälfte (48 Prozent) an den Strand: Dabei steht Palma de Mallorca besonders hoch im Kurs.

Top-Fünf der momondo-Urlaubsziele Platz 5 Miami

Platz 4 Istanbul

Platz 3 New York

Platz 2 Bangkok

Platz 1 Palma de Mallorca

Ein absoluter Neuling und Überraschungsort ist Moskau. „Die Suchanfragen nach Moskau sind um beachtliche 109 Prozent gestiegen“, sagte Sarah Kolind, momondo-Sprecherin für Deutschland. „Die Hauptstadt von Russland hat also Potenzial, bald zu den absoluten Trendzielen zu gehören.“

(Mit Material von dpa)