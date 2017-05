01.05.2017 Bonn. Nach dem Fund einer herrenlosen Tasche hat die Polizei den Zentralen Omnibusbahnhof in Bonn am Sonntag für mehrere Stunden abgeriegelt. Schon am Abend gab die Polizei Entwarnung und hob die Sperrung auf. Zuvor hatte ein Bombenspezialist die Tasche untersucht, in der sich lediglich Getränkeflaschen und Kleidung befanden.