Bonn. In diesem Jahr wird das Dschungelcamp wohl auch einen Bonner beherbergen. Laut Medienberichten soll Alex Jolig, Ex-Wirt der "Rheinlust", einer der Kandidaten der RTL-Show sein.

Die Briten starten ihr Dschunglcamp unter dem Titel "I'm A Celebrity - Get Me Outta here" am Sonntagabend, in gut zwei Monaten ziehen dann die deutschen Promis in den australischen Dschungel. Und in diesem Jahr könnte auch ein Bonner dabei sein. Laut "BamS" soll Alex Jolig Anfang im Januar bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein.

Jolig war mehrere Jahre lang Chef der "Rheinlust" in Beuel. Mit Reality-TV-Formaten hat er bereits Erfahrungen: So war der Wirt Teilnehmer der ersten Staffel von "Big Brother" (BB). Wegen seines Engagements in der TV-Show war damals sein Bruder Andreas in der "Rheinlust" eingestiegen.

Nach seinem BB-Auftritt veröffentlichte Jolig gleich mehrere Alben und spielte in mehreren B-Movies mit. Zwischenzeitlich ging der Bonner eine Beziehung mit Jenny Elvers ein, die in diesem Jahr auch schon im Dschungelcamp saß.

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" würde Jolig, sofern sich frühere Spekulationen bewahrheiten, unter anderem auch Natascha Ochsenknecht treffen, die im vergangenen Jahr bereits Reality-Erfahrung bei "Promi Big Brother" sammelte. Mit ihren kurzzeitigen Leben im BB-Container hätten die beiden zumindest schon mal ein gemeinsames Gesprächsthema.