Bonn-Center wird gesprengt: Stadt verliert ein Wahrzeichen

19.03.2017 Bonn. Das Bonn-Center war vor 50 Jahren Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins der damaligen Hauptstadt. Jetzt wird das Hochhaus abgerissen. Entstehen könnte ein noch höheres Gebäude.

Rund 14 Jahre nach der ehemaligen CDU-Parteizentrale verschwindet in Bonn erneut ein zentrales Gebäude der Bonner Republik: Das Bonn-Center am Bundeskanzlerplatz wird heute gesprengt. Der 60 Meter hohe Komplex mit Geschäften, Restaurants und einem Hotel war von 1968 bis 1969 gebaut worden und sollte der Bundeshauptstadt weltstädtischen Glanz verleihen. An der Stelle des Bonn-Center soll nun ein Bürogebäude entstehen, das nach dem Bebauungsplan 60 bis 100 Meter hoch werden kann.

Für die Sprengung gelten unterschiedlich strenge Sperrzonen. Die Feuerwehr will eine bis zu zwölf Meter hohe Nebelwand errichten, um die entstehende Staubwolke zu reduzieren. Nach Angaben der Stadt kommen bei der Sprengung 250 Kilogramm Dynamit zum Einsatz.

Die Sprengung wird vom WDR-Fernsehen ab 10.30 Uhr live übertragen. (dpa)