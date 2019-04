Tod mit 77 Jahren

01.04.2019 London. Sie war in den 60er Jahren ein gefragtes Model. In "Goldfinger" durfte sie sich in James Bond verlieben. Jetzt ist Tania Mallet im Alter von 77 Jahren gestorben.

Die britische Schauspielerin Tania Mallet, die im James-Bond-Film "Goldfinger" die Geliebte des Geheimagenten spielte, ist tot.

"Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden in dieser traurigen Zeit", hieß es am Sonntag auf dem offiziellen Twitter-Konto der Filmreihe. Mallet, die Cousine von Oscar-Preisträgerin Helen Mirren, wurde 77 Jahre alt.

Die Britin war in den 60er Jahren ein gefragtes Model und bemühte sich bereits um eine Rolle in der Bond-Episode "Liebesgrüße aus Moskau". Später spielte sie in "Goldfinger" (1964) dann an der Seite von Sean Connery Tilly Masterson, die sich in 007 verliebt und dann ermordet wird. Es blieb Mallets einzige Filmrolle. (dpa)