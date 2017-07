Bombenfund in Neuss: 7000 müssen Wohnungen verlassen

11.07.2017 Neuss. Nach dem Fund einer zehn Zentner schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen 7000 Menschen in Neuss ihre Wohnungen verlassen. Die Bombe sei am Dienstagmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Sie sollte noch am Abend entschärft werden. Zunächst mussten alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern rund um die Fundstelle geräumt worden. Dabei kam es dem Sprecher zufolge zu Verzögerungen. Nicht alle hätten ihre Wohnungen freiwillig verlassen wollen. Bewohner, die auf Hilfe angewiesen sind, seien in Krankenhäuser gebracht worden.

"Das ist die größte Evakuierungsaktion in den vergangenen fünf Jahren", sagte der Sprecher. Ein Bagger hatte die Bombe bei Bauarbeiten entdeckt. Für betroffene Anwohner richtete die Stadt eine Notunterkunft in einer Turnhalle ein. (dpa)