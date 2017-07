Bombenfund: 5000 Menschen müssen Häuser verlassen

25.07.2017 Oberhausen. Nach dem Fund zweier Weltkriegsbomben in der Oberhausener Innenstadt müssen am Dienstagabend etwa 5000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Unter den Betroffenen seien auch 85 Bewohner eines Altenheims, teilte die Stadt mit. Demnach waren die beiden Zehnzentner-Bomben bei Bauarbeiten entdeckt worden. Nur eine der beiden Bomben müsse am Abend entschärft werden, da die zweite keinen Zünder mehr habe. Die Häuser im Umkreis von 500 Metern um den Fundort müssen evakuiert werden. Weitere 12 000 Menschen, die bis zu einen Kilometer entfernt leben, wurden aufgefordert, ihre Wohnungen am Abend nicht zu verlassen. Auch die umliegenden Straßen und drei Zugstrecken werden zeitweise gesperrt.