Bombenentschärfung in Wesel: Bahnverkehr betroffen

08.09.2017 Wesel. Wegen einer Bombenentschärfung müssen in Wesel am Niederrhein am Freitagvormittag rund 900 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch der Bahnverkehr wird voraussichtlich betroffen sein.

Wie die Stadt Wesel am Freitag mitteilte, sollen die Vorbereitungen zur Entschärfung der 10-Zentner-Bombe gegen 10.30 Uhr beginnen. Sie war am Donnerstag entdeckt worden. Insgesamt sind 7000 Menschen im weiteren Umkreis betroffen, die meisten von ihnen müssen jedoch nur im Haus bleiben und Fenster ebenso wie Türen geschlossen halten.

Weitere Einschränkungen sind ab 11.00 Uhr zu erwarten, wenn auch der Bahnverkehr am Weseler Bahnhof für bis zu 45 Minuten zum Stillstand kommt. Dort fährt unter anderem der RE 5 nach Koblenz ab.

Auch die Bundesstraße 8 wird für die Entschärfung gesperrt. Die Bombe war bei Sondierungsarbeiten zum Straßenbau gefunden worden. (dpa)