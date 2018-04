Bombenentschärfung: Rund 300 Bewohner gesichert

05.04.2018 Mönchengladbach. Wegen einer Bombenentschärfung haben rund 300 Bewohner in Mönchengladbach am Donnerstagnachmittag ihre Häuser verlassen müssen. Der 1000 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Militärgelände JHQ gefunden worden. Aus Sicherheitsgründen wurden auch angrenzende Campingplätze evakuiert und mehrere Straßen gesperrt. Die Entschärfung sollte am späten Nachmittag beendet sein.