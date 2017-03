Polizeieinsatz in Solingen

Solingen. Eine anonyme Bombendrohung gegen ein Einkaufszentrum in der Innenstadt beschäftigt die Polizei in Solingen. Die Drohung tauchte am Montagvormittag in den sozialen Netzwerken auf.

13.03.2017

Die Drohung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum Hofgarten hat die Solinger Polizei alarmiert. Wie das Solinger Tageblatt berichtet, erklärte ein anonymer Verfasser, er wolle um 14 Uhr eine chemische Bombe in dem Gebäude zünden. Die Polizei ist zurzeit mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Die Drohung sei über die sozialen Netzwerke verbreitet worden. Nach Informationen der Rheinischen Post wurden nach und nach die Läden des Einkaufszentrum geschlossen. Die Stadt habe einen Krisenstab gebildet. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt...