Bombe in Wesel entschärft: Menschen und Verkehr betroffen

08.09.2017 Wesel. Die Entschärfung einer 10-Zentner-Fliegerbombe hat am Freitag das Leben in der niederrheinischen Stadt Wesel eingeschränkt. Von den insgesamt rund 7000 betroffenen Menschen mussten rund 900 ihre Häuser verlassen. Die anderen durften nach Angaben der Stadt zu Hause bleiben, mussten aber Fenster und Türen schließen. Zwei Bundes-, eine Landstraße und viele kleinere Straßen wurden demnach gesperrt. Zudem kam der Zugverkehr am Bahnhof vorübergehend zum Stillstand.

Die Bombe war bei Vorbereitungsarbeiten für den Bau einer Umgehungsstraße in den so genanten "Lippewiesen" entdeckt worden. Nach Einschätzung von Einsatzkräften wird das nicht der letzte Einsatz dieser Art gewesen sein. "Ich denke, dass da noch etliches gefunden wird", sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. (dpa)