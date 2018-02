Bombe in Coesfeld im Münsterland entschärft

19.02.2018 Coesfeld. Die 10-Zentner-Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Coesfeld ist am Montag entschärft worden. "Es hat eine knappe Stunde gedauert", erklärte ein Polizeisprecher. Die Entschärfung hatte am Montag Teile der Stadt im Münsterland lahmgelegt. Amtsgericht, Finanzamt und Kreisverwaltung mussten ab Mittag komplett schließen. Zwei Kindergärten und fünf Schulen blieben ebenfalls zu. Rund 100 Bewohner eines Altenheims mussten ihre Zimmer verlassen - insgesamt räumten 1700 Menschen ihre Wohnungen.