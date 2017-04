Bochumer Prozess gegen Vergewaltiger beginnt

27.04.2017 Bochum. Am Bochumer Landgericht beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Vergewaltiger zweier chinesischer Studentinnen. Der 32-jährige soll sie im August und November 2016 in der Nähe der Bochumer Ruhr-Universität vergewaltigt haben. Eines der Opfer wurde außerdem mit einem Strick stranguliert und mit einem Ast geschlagen. Der aus dem Irak stammende Angeklagte war vor fünf Monaten in einer Bochumer Flüchtlingsunterkunft festgenommen worden. Dort hatte er mit Frau und zwei Kindern gewohnt. Zweifel an seiner Täterschaft gibt es praktisch nicht. Die DNA-Spuren sollen eindeutig sein.