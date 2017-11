Bochum verpackt Terrorsperren als Weihnachtsgeschenke

23.11.2017 Bochum. Bunte Folie und rote Schleife: Als Geschenke verpackte Terrorsperren sollen auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt für Sicherheit sorgen. Die 20 mit Granulat gefüllten Säcke seien am Donnerstag in die mit Sternen und Tannen verzierte Folie gewickelt worden, sagte Oliver Osthoff von Bochumer Stadtmarketing - damit sie zumindest etwas weihnachtlich aussähen. Polizei und Stadt hatten vorgeschrieben, die sonst eher wenig ansprechenden Sperren, von denen jede mehr als eine Tonne wiegt, an den Zufahrten aufzustellen. Die überdimensionalen Geschenke sollen die kommenden vier Wochen in der Innenstadt stehen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.