Blockade am Tagebau Hambach geräumt: Zwei Festnahmen

20.12.2017 Kerpen. Nach der Blockade einer Werksstraße am Braunkohletagebau Hambach hat die Polizei zwei Frauen festgenommen. Sie hätten sich am Mittwoch auf einer fünf Meter hohen Konstruktion aus Baumstämmen und Paletten festgemacht, berichtete eine Polizeisprecherin. Eine der Frauen hatte sich den Angaben nach mit einem Klebemittel ans Holz festgeklebt. Polizisten holten die etwa 20 bis 25 Jahre alten Frauen herunter, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde kündigte ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die beiden an.

Unbekannte hätten außerdem auf der früheren L276, die Richtung Hambacher Wald führt, teils großflächige Barrikaden aus Holz, Sperrmüll und Metallgegenständen errichtet, teilte die Polizei mit. Der Tagebaubetreiber RWE Power setzte Räumfahrzeuge ein, um die Barrikaden zu beseitigen. Die Polizei schützte nach eigenen Angaben die Räumungsarbeiten auf der Straße, die in Notfällen als Rettungsweg zur Verfügung stehen müsse. (dpa)