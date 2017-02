Blitzer-Panne: Mehr als 3000 Anträge auf Rückerstattung

17.02.2017 Köln. Im Fall der Blitzer-Panne von Köln sind bei der Stadt innerhalb eines Tages mehr als 3000 Anträge auf Rückerstattung eingegangen. Das teilte die Verwaltung am Freitagmorgen mit. Die Mehrzahl der Forderungen auf Rückzahlung der zu Unrecht einkassierten Bußgelder sei online eingegangen, einige Hundert Anträge kamen per Post oder Fax. Das entsprechende Formular war am Donnerstagmorgen auf der Homepage freigeschaltet worden.

Ursache für die sogenannte Blitzer-Posse war ein nicht richtig ausgeschildertes Tempolimit auf der A3. Nach Angaben der Stadt sind insgesamt 453 597 Fahrzeuge zu Unrecht geblitzt worden. Eine Rückzahlung ist in allen bereits rechtskräftig abgeschlossenen und bezahlten Fällen möglich - diese Zahl liege bei rund 284 000. Die Höhe der vereinnahmten Gelder beläuft sich auf elf Millionen Euro.

Für die Abwicklung der Rückerstattung der bereits kassierten Verwarnungs- und Bußgelder hat die Stadt Köln nach eigenen Angaben eine Projektgruppe mit mehreren Dutzend Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen gegründet. (dpa)