Blitz setzt Dachstuhl in Wesel in Brand

19.07.2017 Wesel. Ein Blitzschlag hat einen Dachstuhl in Wesel in Brand gesetzt. Der Dachstuhl wurde durch das Feuer am Mittwochnachmittag fast komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Das Nachbarhaus wurde ebenfalls beschädigt; der gesamte Sachschaden wird auf etwa 100 000 Euro geschätzt. Ein Mensch erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Im Laufe des Nachmittags war eine Gewitterfront über Teile Nordrhein-Westfalens hinweggezogen und hatte vor allem im Rheinland für Überflutungen sowie Verkehrsprobleme gesorgt.