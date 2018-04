Schlaues Tier

News Jersey. Labradorhündin Thai liebt ihren Job als Blindenführhund und ihr Frauchen sowieso. Trotzdem bricht sie manchmal aus und führt die 20-Jährige geradewegs in einen Laden, in dem es offenbar die besten Leckerlis gibt. Ihre Schwester filmte das Ganze und stellte es bei Twitter ein.

Von Susanne Wächter, 27.04.2018

So gut Thai ihren Job auch macht, offenbar findet sie, dass auch ihr das Recht zusteht, manchmal das Ziel bestimmen zu dürfen. Und das liegt in einem Einkaufszentrum in New Jersey. Natürlich interessiert sich Thai nicht für die neueste Mode, sondern für ein Geschäft mit den besten Leckerchen.

My sisters guide dog always sneakily walks her into this store without her knowing I love dogs, man pic.twitter.com/UuE9wDN4md — Michele Sykora (@michelesykora) 20. April 2018

Die 20-jährige blinde Danielle Sykora wusste bis dato vielleicht gar nichts von den heimlichen Ausflügen ihrer Hündin. Herausgekommen ist es jetzt durch Filmaufnahmen ihrer Schwester. Die beiden jungen Frauen waren in ihrem Heimatort New Jersey und gingen gemeinsam aus. Hündin Thai ist immer dabei, denn sie weist ihrem Frauchen den richtigen Weg.

Schwester Michele postete den elf Sekunden dauernden Clip bei Twitter und erntete damit über 500.000 Likes und nochmal so viele Retweets. Der kurze Film wurde mittlerweile über 7 Millionen Mal angeklickt.

Leider lässt die Filmsequenz offen, was sich in dem Geschäft abspielt und warum Danielle Sykora von dem heimlichen Ausflug nichts merkt. Amüsant ist es allemal.