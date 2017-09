Sky und Amazon

02.09.2017 Die Serie "Twin Peaks" ist Kult. In wenigen Tagen geht die dritte Staffel mit einer Doppelfolge zu Ende. Während die deutschen Zuschauer sie auf Sky schauen können, dürfen sich Amazon-Prime-Abonnenten auf die Fortsetzung eines anderen Klassikers freuen.

Finale von "Twin Peaks" mit Spannung erwartet

Berlin (dpa) - Mit einer Doppelfolge wird die dritte Staffel von David Lynchs "Twin Peaks" an diesem Sonntag zu Ende gehen. Fans warten gespannt, wie Regisseur Lynch und sein Co-Autor Mark Frost die Geschichte um FBI-Agent Dale Cooper zum Finale führen werden. In den USA ist die Folge am Sonntagabend (Ortszeit) bei Showtime zu sehen, in Deutschland dann am Montag beim Pay-Sender Sky.

Die dritte Staffel von "Twin Peaks" war Ende Mai gestartet und knüpft erzählerisch an die Geschehnisse der ersten beiden Staffeln an, die vor gut 25 Jahren ausgestrahlt worden waren. Damals wurde ein Mord an einer Schülerin aufgeklärt, was viele dunkle Geheimnisse der Menschen in der Kleinstadt Twin Peaks offenbarte.

Die Serie gilt als bahnbrechend und entscheidender Wegbereiter für heutige Serienformate. Auch die dritte Staffel wird von internationalen Kritikern wie der "New York Times" und dem "Guardian" einhellig als eine der besten Serien dieses Jahres gefeiert.

Amazon produziert fünfte Staffel von "Transparent"

Berlin (dpa) - Die schon mehrfach ausgezeichnete Serie "Transparent" geht in die fünfte Runde. Die Dreharbeiten für die neue Staffel sollen im nächsten Jahr beginnen, wie Amazon Studios kürzlich mitteilte. Die fünfte Staffel soll dann voraussichtlich 2018 bei dem Streaminganbieter verfügbar sein.

Ab 22. September wird nun erst einmal die vierte Staffel in der Originalfassung bei Amazon Deutschland zu sehen sein. "Transparent" erzählt von einem Mann, der sich spät im Leben als transsexuell outet und beginnt, als Frau zu leben. In der Hauptrolle ist Jeffrey Tambor zu sehen. "Transparent" ist mit acht Emmys und zwei Golden Globes eine der erfolgreichsten Serien der vergangenen Jahre. Produziert wird die Serie von Jill Soloway. (dpa)