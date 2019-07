Kritik bei Instagram

16.07.2019 BERLIN. Moritz Bleibtreu erntet für ein Foto bei Instagram im Netz viel Kritik. Der Schauspieler postete ein Foto, das zwei mit Klammen an einer Wäscheleine aufgehangenen Tintenfische zeigt.

Schauspieler Moritz Bleibtreu (47, „Lommbock“) hat mit einem Foto von Tintenfischen auf Instagram Tierfreunde auf die Palme gebracht. Er postete am Dienstag ein Bild mit zwei solchen Meerestieren, die - mit bunten Klammern befestigt - an einer Wäscheleine hängen, offensichtlich in südlichen Gefilden. Wer die Tintenfische aufgehängt hat, bleibt unklar.

In den Kommentaren heißt es: „Das ist echt nicht cool“, „Widerlich“ oder „Wir Menschen sind scheisse“. Und: „Oktopusse hassen diesen Trick.“ Es gab allerdings auch andere Reaktionen von „Komische Unterhosen....“ bis „leeecker“. (dpa)