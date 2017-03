Nach Doppelmord in Herne

Der mutmaßliche Mörder des 9-jährigen Jaden, Marcel H., hatte sich am Donnerstagabend in einem Imbiss in der Nähe der Polizei gestellt und die Ermittler zu einem Feuer in einer Wohnung in der Sedanstraße geführt, in dem die Fahnder die Leiche eines Mannes fanden.

11.03.2017 Herne. Der mutmaßliche Doppelmörder von Herne sitzt seit Donnerstag in U-Haft - aber sagt der geständige 19-Jährige die Wahrheit? Die Staatsanwaltschaft versucht Ungereimtheiten und die bizarren Motive aufzudecken.

Der schockierende Doppelmord in Herne beschäftigt weiter die Ermittler. Es gebe derzeit keine neuen Erkenntnisse, Entwicklungen oder Aussagen, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde in Bochum am Samstag auf Anfrage. Einen Tag zuvor hatte die Polizei die Details der Taten auf einer Pressekonferenz geschildert. Demnach soll der mutmaßliche Täter Marcel H. aus purem Frust über private Rückschläge plötzlich Mordlust entwickelt haben.

Die Polizei hatte festgestellt, dass sie zwar wenig Zweifel an den Angaben des 19-Jährigen habe, man ihm aber nicht „in allen Bereichen“ trauen könne. Der Teenager soll zunächst den neunjährigen Nachbarsjungen Jaden und später einen 22 Jahre alten Bekannten erstochen haben. Die Taten gab er laut Polizei „eiskalt und emotionslos“ zu. Marcel H. hatte sich am vergangenen Donnerstag der Polizei gestellt, womit eine dreitätige Großfahndung beendet wurde.

Nach der Tötung von Jaden habe er auf der Flucht erst Unterschlupf bei einem Bekannten gesucht, den er aus dem Berufskolleg gekannt habe, teilten die Ermittler mit. Als dieser von der Fahndung im Mordfall erfuhr, stellte er den 19-Jährigen zur Rede. Daraufhin soll Marcel H. den Mann mit 68 Messerstichen getötet und die Wohnung in Brand gesteckt haben. Jaden soll er mit 52 Stichen umgebracht haben.

Neunjähriger in Herne ermordet Foto: dpa Mit Stofftieren, Blumen und Kerzen gedenken Menschen des ermordeten Jungen in Herne.

Foto: dpa Mit Stofftieren, Blumen und Kerzen gedenken Menschen des ermordeten Jungen in Herne.

Foto: Marcel Kusch/dpa Teddybären, Blumen und Kerzen liegen in Herne vor einem Haus in einem Vorgarten. In der Stadt war ein Neunjähriger ermordet worden.

Foto: dpa Kerzen und ein Teddybär liegen in Herne in einem Vorgarten am Tatort.



Foto: Marcel Kusch Menschen gedenken vor einem Haus in Herne des ermordeten Jungen.

Foto: Marcel Kusch Die Polizei fand am Montagabend die Leiche des neunjährigen Jungen.

Foto: dpa Nach der Tat leitete die Polizei eine Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein.

Foto: dpa In Herne ist ein neunjähriger Junge umgebracht worden.



Foto: dpa Die Leiche des Jungen wurde am Montagabend entdeckt.

Foto: Marcel Kusch Ein Polizist steht in Herne vor einem Waldstück. Die Beamten leiteten nach der Tat eine Fahndung nach dem Täter ein.

Der mutmaßliche Täter sei nach seinen Aussagen in der Vernehmung nicht nur von gescheiterten Bewerbungen unter anderem als Zeitsoldat bei der Bundeswehr frustriert gewesen. Der 19-Jährige sei zudem dabei gewesen, mit den Eltern in eine Nachbarstadt von Herne umzuziehen. In dem Zusammenhang habe er befürchtet, den Zugang zum Internet zu verlieren. Die „Unmöglichkeit, keine Computerspiele im Internet mehr spielen zu können“, habe ihn zu Suizidgedanken getrieben. Nachdem zwei Versuche einer Selbsttötung am Montag gescheitert seien, habe er beschlossen, noch am selben Abend einen Mord zu begehen. (dpa)