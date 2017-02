Bistum Münster lässt astronomische Uhr im Dom restaurieren

Die Astronomischen Uhr im St.-Paulus-Dom in Münster wird restauriert.

27.02.2017 Münster. Generalsanierung für eine historische Uhr. Im Dom von Münster zeigt sie unter anderem den Stand der Gestirne und die Mondphase an. Zum Glockenspiel tanzen Figuren. Das übernimmt vorübergehend eine Videoaufzeichnung.

Jedes Jahr lockt sie viele Touristen in den Münsteraner Paulus-Dom. Nun wird die fast 500 Jahre alte astronomische Uhr aufwendig restauriert. Die Einrüstung hat bereits begonnen. Ein Team aus Kunsthistorikern und Restauratoren untersucht zunächst, welche Eingriffe am Uhrwerk und den Verzierungen notwendig sind. Zum Start des Katholikentages im Mai 2018 in Münster sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Das berühmte Glockenspiel, das jeden Mittag um 12 Uhr die Figuren der Uhr tanzen lässt, fällt trotz der Arbeiten nicht vollständig aus: Täglich soll im Dom eine Videoaufzeichnung des Schauspiels gezeigt werden.

Nicht nur für ihr Glockenspiel ist die astronomische Uhr aus dem Jahr 1542 über die Grenzen von Münster hinaus bekannt. Der Stand der Gestirne lässt sich ebenso aus dem dynamischen Kunstwerk ablesen wie die aktuelle Mondphase und die Position der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen. Zu den Kosten der Restaurierung konnte das Bistum auf Nachfrage bisher keine Angaben machen. (dpa)