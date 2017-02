Bislang wenig Streusalz auf den Straßen in NRW.

21.02.2017 Gelsenkirchen. Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen ist in diesem Winter bislang deutlich weniger Streusalz gelandet als in anderen Jahren.

Das berichtete der Landesbetrieb Straßen.NRW, der insgesamt rund 20.000 Kilometer Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen unterhält, am Dienstag. Zwar seien es mit bislang 90.000 Tonnen etwa 10.000 mehr als im Vorjahr, "aber immer noch deutlich unter dem langjährigen Mittel von 139.00 Tonnen Salzverbrauch", erklärte ein Sprecher.

Ein Endstand sei das Ende Februar allerdings noch nicht. Die Salzhallen blieben weiter geöffnet, weil es bis in den März hinein zu Straßenglätte und überraschendem Schneefall kommen könne, hieß es weiter. Laut Deutschem Wetterdienst ist zum Beispiel am kommenden Freitag in höheren Lagen Nordrhein-Westfalens Schnee möglich. (dpa)