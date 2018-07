Mit Hinweisschildern an den Ufern des Rheins warnt die Stadt Bonn vor den Gefahren des Badens. Laut DLRG kommt es in Flüssen am häufigsten zu Unfällen.

31.07.2018 BAD NENNDORF/KOBLENZ. In den ersten sieben Monaten sind 14 Menschen im Rhein ertrunken. Das teilte die DLRG am Dienstag mit. Im gesamten Vorjahr waren es 22 Menschen.

Im Rhein sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und der Polizei 14 Menschen ertrunken. Im gesamten Vorjahr waren es 22 Menschen gewesen, wie die DLRG am Dienstag im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte. In allen Flüssen oder Seen waren es 2018 nach DLRG-Angaben bislang 280 Menschen, 38 mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im rheinland-pfälzischen Abschnitt des Rheins starb laut DLRG in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres ein Mensch. Im gesamten Vorjahr waren es drei Tote gewesen. Zu den DLRG-Zahlen kam am Samstag nach Polizeiangaben noch eine tote Person bei Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) hinzu. Ob es sich um den seit Donnerstag vermissten Schwimmer aus dem Rhein bei Bingen handelt, war zunächst unklar. Die Wasserleiche müsse zunächst untersucht und identifiziert werden, hieß es. Auch die Identität des Binger Schwimmers sei weiterhin unklar.

In NRW ereignete sich bereits Ende April ein tödlicher Badeunfall. Ein 23-Jähriger verstarb nach einem Bad im Rhein in Köln. (dpa)