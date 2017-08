Bisher keine Fipronil-Eier von Hühnern in NRW

11.08.2017 Düsseldorf. In Eiern aus nordrhein-westfälischer Produktion ist bislang kein Insektengift Fipronil gefunden worden. Nach Angaben des NRW-Umweltministeriums waren alle bisherigen Ergebnisse negativ. Das entspreche den Erkenntnissen, dass das Gift nicht in NRW-Ställen eingesetzt wurde, sagte ein Sprecher des Ministeriums. In entsprechenden Lieferlisten tauche NRW nicht auf. Die untersuchten Proben kommen aus jeder Haltungsform - also auch aus ökologischer Haltung. Die derzeit bekannten belasteten Chargen stammen aus den Niederlanden. Listen mit den Stempelnummern hat das Ministerium im Internet veröffentlicht.